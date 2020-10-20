«Спартак» почтил память погибших в давке в «Лужниках»

«Спартак» в своём «твиттере» опубликовал пост, посвящённый трагедии на стадионе «Лужники» в Москве 20 октября 1982 года.



Ровно 38 лет назад красно-белые принимали голландский клуб «Харлем» в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА. В концовке встречи в подтрибунном помещении, куда направились болельщики, произошла давка, в ходе которой погибли болельщики. По официальным данным, трагедия унесла жизни 66 человек.



«20.10.82. Числа, пропитанные болью и слезами. Числа скорби. Мы помним», — говорится в сообщении московского клуба.

В настоящее время «Спартак», набрав 24 очка в 11 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» по дополнительным показателям и на два очка опережая ближайшего преследователя, ЦСКА.