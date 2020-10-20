Матч Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА обслужит немецкая бригада арбитров

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА пройдёт 22 октября. Начало — в 22:00 мск. Обслужит игру бригада арбитров из Германии, сообщает официальный сайт УЕФА.



Главный арбитр встречи — Саша Штегеманн. Его ассистенты — Кристиан Гиттельманн и Доминик Шааль. Резервный рефери — Серен Сторкс.



На групповом этапе «армейцы» также сыграют с загребским «Динамо» и роттердамским «Фейеноордом». Первый домашний матч в еврокубковом турнире Европы ЦСКА проведёт с «Динамо» 29 октября. Начало — в 20:55 мск.



В минувшем розыгрыше Лиги Европы красно-синие заняли четвёртое место в своей группе, набрав пять очков. В группе с «армейцами» были «Эспаньол», «Лудогорец» и «Ференцварош».

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