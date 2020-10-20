«Зенит» — «Брюгге»: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:55

Сегодня, 20 октября, состоится матч «Зенит» – «Брюгге». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. Помогать ему будут два ассистента – его соотечественник Фредерик Акетт и израильтянин Рой Хассан. Резервный рефери – француз Карим Абед.



Соперниками «Зенита» и «Брюгге» по группе F являются римский «Лацио» и дортмундская «Боруссия», которые также проведут свой матч сегодня. Встреча пройдёт в Италии. Начало – в 22:00 мск.



«Зенит» вышел в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, став чемпионом России. В главном еврокубке страну также представляют «Локомотив» и «Краснодар».

Если «Зенит» не выйдет в плей-офф ЛЧ, виноваты будут все, но отвечать придётся Семаку Справедливо?