Хендерсон — о травме ван Дейка: «Ливерпуль» должен учиться побеждать без Вирджила

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поддержал травмированного защитника команды Вирджила ван Дейка.
«Для нас это большой удар, но я уверен, что он станет сильнее после травмы. А пока мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы одерживать победы.
Мы должны объединиться и использовать это в позитивном ключе. Знаю, что в данный момент это звучит смешно, но это то, что нам нужно попробовать сделать. Нужно учиться побеждать и без Вирджила. У него сильный характер, он силён морально и, безусловно, станет только сильнее. Надеюсь, он не будет отсутствовать долго», — цитирует Хендерсона пресс-служба клуба.
Напомним, в начале мерсисайдского дерби в 5-м туре английской Премьер-лиги (2:2) полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал ван Дейк. Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс тому тяжёлую травму колена, однако избежал наказания и пенальти в связи с тем, что судьи усмотрели у голландца офсайд. Позднее стало известно, что у Вирджила диагностировали травму крестообразных связок колена.
- 20 октября 2020
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