Экс-арбитр АПЛ: Пикфорд угрожал здоровью ван Дейка. Поражён заявлением судейского корпуса

Бывший арбитр Марк Холси, работавший в английской Премьер-лиге, высказался о скандальном моменте в матче 5-го тура между «Эвертоном» и «Ливерпулем» (2:2).



Напомним, в начале мерсисайдского дерби хавбек «Ливерпуля» Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал защитник Вирджил ван Дейк. Голкипер Джордан Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс тому тяжёлую травму колена, однако избежал наказания и пенальти в связи с тем, что судьи усмотрели у голландца офсайд.



«Несомненно, Пикфорд чрезмерно угрожал здоровью ван Дейка и должен был получить красную карточку. Почему этот момент упустили? На этот вопрос может ответить только руководство судейского корпуса. Удивительно, что в заявлении они признались, что не расценили этот фол как серьёзный и заслуживающий удаления. Я поражён», — цитирует Холси BBC.

Полиция начала расследование после угроз Пикфорду, нанёсшему травму ван Дейку