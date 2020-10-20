Гонсало Игуаин: приехал в «Интер Майами» с намерением снова стать счастливым

Бывший нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин отметил, что перешёл в американский «Интер Майами», чтобы «снова стать счастливым».

«Я внимательно следил за MLS из-за брата и других известных игроков. Но я хотел приехать сюда с намерением быть счастливым снова, и думаю, что „Интер Майами“ дал мне всё, что было нужно. Приезд в лигу США вернул мне то чувство, когда я был ребёнком, который просто наслаждается игрой. В Европе это чувство покинуло меня по разным причинам.

Там было слишком много СМИ. Мне приходилось каждый день доказывать им, игра за игрой, что я и делал на протяжении всей своей карьеры, моё терпение заканчивалось. Они не дают по-настоящему насладиться игрой", — цитирует Игуаина Football Italia со ссылкой на CBS Sports.