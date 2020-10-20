Бывший нападающий «Ливерпуля»: красная карточка — недостаточное наказание для Ришарлисона

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж раскритиковал форварда «Эвертона» Ришарлисона, который был удалён в мерсисайдском дерби за грубый подкат. Бразилец прямыми ногами врезался в Тьяго Алькантару.
«Это был мерзкий подкат, другого слова я не подберу. Такой подкат мог закончить карьеру Алькантары. Тьяго 29 лет, и если бы он получил сложный перелом, то ему было бы очень сложно вернуться на свой лучший уровень.
Красная карточка — недостаточное наказание для Ришарлисона. Трёх матчей дисквалификации тоже недостаточно. Наказание должно быть строже. Если Тьяго избежал травмы, ему очень повезло", — приводит слова Олдриджа Sunday World.
Матч «Эвертон» — «Ливерпуль завершился со счётом 2:2.
В Okko Спорт можно посмотреть матч «Эвертон» – «Ливерпуль» в качестве 4K.
- 20 октября 2020
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