Бывший нападающий «Ливерпуля»: красная карточка — недостаточное наказание для Ришарлисона

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж раскритиковал форварда «Эвертона» Ришарлисона, который был удалён в мерсисайдском дерби за грубый подкат. Бразилец прямыми ногами врезался в Тьяго Алькантару.

«Это был мерзкий подкат, другого слова я не подберу. Такой подкат мог закончить карьеру Алькантары. Тьяго 29 лет, и если бы он получил сложный перелом, то ему было бы очень сложно вернуться на свой лучший уровень.

Красная карточка — недостаточное наказание для Ришарлисона. Трёх матчей дисквалификации тоже недостаточно. Наказание должно быть строже. Если Тьяго избежал травмы, ему очень повезло", — приводит слова Олдриджа Sunday World.

Матч «Эвертон» — «Ливерпуль завершился со счётом 2:2.

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