Шалимов: «Краснодару» в ЛЧ будет очень тяжело. Хорошо, если в первом круге 4 очка наберёт

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о перспективах команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Боюсь, что „Краснодару“ в Лиге чемпионов будет очень тяжело. Сколько наберёт в первом круге? Хорошо, если 4 очка наберёт… Я гадаю, может и по-другому сложиться. Надо цеплять первые игры. Говорят, большие команды сильно стартуют, а потом отдыхают. Мне кажется, наоборот. В последних трёх играх, когда они поймут расклад, будет сложнее», — сказал Шалимов в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар» состоится сегодня, 20 октября. Встреча пройдёт в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Начало — в 22:00 мск.

«Краснодар» впервые принимает участие в групповой стадии Лиги чемпионов.