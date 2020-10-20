Шалимов: «Краснодару» в ЛЧ будет очень тяжело. Хорошо, если в первом круге 4 очка наберёт
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о перспективах команды в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Боюсь, что „Краснодару“ в Лиге чемпионов будет очень тяжело. Сколько наберёт в первом круге? Хорошо, если 4 очка наберёт… Я гадаю, может и по-другому сложиться. Надо цеплять первые игры. Говорят, большие команды сильно стартуют, а потом отдыхают. Мне кажется, наоборот. В последних трёх играх, когда они поймут расклад, будет сложнее», — сказал Шалимов в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".
Первый матч группового этапа Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар» состоится сегодня, 20 октября. Встреча пройдёт в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Начало — в 22:00 мск.
«Краснодар» впервые принимает участие в групповой стадии Лиги чемпионов.
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