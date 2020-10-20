«Динамо» (Киев) — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:55

Сегодня, 20 октября, состоится матч между киевским «Динамо» и «Ювентусом». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери – Себастьян Колтеску.



Соперниками киевского «Динамо» и «Ювентуса» по группе G являются «Барселона» и «Ференцварош», которые также проведут свой матч сегодня.



Киевское «Динамо» начало выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с квалификации, где победило «АЗ Алкмар» (2:0) и «Гент» (2:1, 3:0). «Ювентус» в свою очередь напрямую вышел в групповой этап, став чемпионом Италии.

«Динамо» Киев — «Ювентус»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 20.10.2020