Зинедин Зидан: «Реал» постарается выиграть Лигу чемпионов. У нас большие ожидания
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о предстоящем участии команды в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Мы знаем, кто мы и чего хотим. Важно быть готовыми к Лиге чемпионов, но многие команды хотят выиграть её. Мы тоже постараемся это сделать. Будет трудно, в этом нет сомнений. Но когда ты побеждаешь, тебе всё равно приходится проходить через трудности. У нас большие ожидания от этого розыгрыша», — приводит слова Зидана Marca.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реалу» предстоит сыграть с донецким «Шахтёром». Матч состоится завтра, 21 октября, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало – в 19:55 мск. Соперниками «сливочных» по группе B также являются «Интер» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.
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