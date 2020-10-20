Семак: не понимаю тех, кто утверждает, что «Зенит» непременно должен побеждать в группе ЛЧ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об уровне российских клубов в Лиге чемпионов.
«Сильно ли изменился чемпионат России за год? Нет, несильно. Я бы не назвал уровень нашего футбола катастрофичным. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мы до последнего боролись за выход из группы. В матче с „Бенфикой“ среди прочего сказалось отсутствие нескольких ведущих игроков, плюс удаление повлияло на ход встречи.
Действительно ли Лига чемпионов основной показатель уровня клубного футбола? Да, конечно. Как все знают, Россия в Лиге чемпионов представлена тремя командами. Но ни про одну из них нельзя сказать, что она обязана выходить в плей-офф. Конкурировать на равных с клубами, которые годами выступают в этом турнире и у которых сильнее составы, сложновато. Причин здесь несколько, какой-то одной выделить не могу. Я просто не понимаю тех, кто утверждает, что мы непременно должны побеждать в группе. Сложно сказать, на чём основаны такие суждения.
Взять, к примеру, прошлый год, когда «Локомотив» попал в группу с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Многие полагали, что уж немцев-то «железнодорожники» должны опередить в борьбе за третье место. Но «Байер» — одна из ведущих команд Бундеслиги. Посмотрите на её состав в прошлом году, и всё станет ясно. Мы слабее в нескольких компонентах. Плюс на нас негативно воздействует эффект лимита, чего нет во многих европейских первенствах. В том же «Брюгге» пять-шесть бельгийцев, остальные — легионеры. В этом плане у них больше свободы, а значит и преимущества. Там действуют исключительно спортивные принципы: кто сильнее, тот и играет", — цитирует Семака «Российская газета».
- 20 октября 2020
-
17:49
-
17:48
-
17:32
-
17:31
-
17:19
-
17:18
-
17:05
-
16:59
-
16:58
-
16:52
-
16:45
-
16:31
-
16:27
-
16:24
-
16:15
-
16:13
-
16:03
-
15:57
-
15:34
-
15:25
-
15:21
-
14:56
-
14:56
-
14:44
-
14:38
-
14:16
-
14:02
-
13:57
-
13:17
-
12:58
-
12:37
-
12:36
-
12:17
-
11:46
-
11:29