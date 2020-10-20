Семак: к системе VAR очень много вопросов. У нас всё замалчивается

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о системе VAR (видеопомощника арбитра) в России.

«К системе VAR очень много вопросов. Конечно, бывают моменты, когда всё слишком раздуто, но бывает, что необходимо объяснить, почему принимаются те или иные решения. А у нас всё замалчивается. Одно могу сказать точно: не стоит опускаться до оскорблений, как это было в адрес Казарцева после матча „Спартака“ с „Сочи“. Считаю, такие вещи неприемлемы.



Моё отношение к VAR отрицательное? Я бы так не сказал. Просто хочется понимать почему арбитры принимают те или иные решения. Возьмите матч „Краснодара“ с „Рубином“. Нужно объяснять всё, причём как тренерам и футболистам, так и болельщикам», — цитирует Семака «Российская газета».