Дзаккерони: Ибрагимович оказал большее влияние на итальянский футбол, чем Роналду
Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Альберто Дзаккерони поделился мнением о шведском нападающем миланской команды Златане Ибрагимовиче.
«За свою карьеру я тренировал великих чемпионов, но единственное, о чём я жалею, — это то, что я никогда не тренировал Ибрагимовича. Он вечен, и я до сих пор не понимаю, почему он так и не стал обладателем „Золотого мяча“. Он оказал большее влияние на итальянский футбол, чем Роналду. Неслучайно многие молодые футболисты начали расти в геометрической прогрессии после того, как он прибыл.
Златан не просто забивает голы. Он передаёт уверенность всем своим товарищам по команде. Он несёт команду на своих плечах в самые трудные моменты", — приводит слова Дзаккерони Il Giornale.
Агент Златана Ибрагимовича начал работу над новым контрактом игрока с «Миланом»
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