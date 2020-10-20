Дзаккерони: Ибрагимович оказал большее влияние на итальянский футбол, чем Роналду

Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Альберто Дзаккерони поделился мнением о шведском нападающем миланской команды Златане Ибрагимовиче.



«За свою карьеру я тренировал великих чемпионов, но единственное, о чём я жалею, — это то, что я никогда не тренировал Ибрагимовича. Он вечен, и я до сих пор не понимаю, почему он так и не стал обладателем „Золотого мяча“. Он оказал большее влияние на итальянский футбол, чем Роналду. Неслучайно многие молодые футболисты начали расти в геометрической прогрессии после того, как он прибыл.

Златан не просто забивает голы. Он передаёт уверенность всем своим товарищам по команде. Он несёт команду на своих плечах в самые трудные моменты", — приводит слова Дзаккерони Il Giornale.