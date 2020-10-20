В «Уфе» прокомментировали информацию о запрете зрителей на домашних матчах

Глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что спортивные мероприятия в Башкортостане будут проходить без зрителей.

«Пока непонятно, какая численность будет. По профессиональным клубам идёт отдельная градация. Рекомендации следуют по всем любительским соревнованиям. А по профессиональным соревнованиям вопрос вынесен за скобки. Будем обсуждать. Окончательное решение ещё не принято", — сообщил Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Уфа», набрав в 11 турах шесть очков, находится в зоне вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч «Уфа» проведёт 25 октября на выезде с грозненским «Ахматом».