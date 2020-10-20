Гендиректор «Уфы»: может быть, 50 или 70 процентов зрителей — это много, а 10-20 самое оно

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал информацию о том, что спортивные мероприятия в Башкортостане будут проходить без зрителей.
«Указ по болельщикам мы видели. Что касается обмена кругами с «Уралом», скорее всего, не успеем. Но если сейчас пошла такая тенденция переживаний за болельщиков, то скоро, скорее всего, запретят везде.
Если же в каких-то регионах нормальная эпидемиологическая ситуация, то почему бы и не проводить матчи со зрителями. Может, дело в том, что 70 или 50 — много, а 10-20 самое оно. Самое главное, чтобы никто не заболел», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
«Уфа», набрав в 11 турах шесть очков, находится в зоне вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч «Уфа» проведёт 25 октября на выезде с грозненским «Ахматом».
- 20 октября 2020
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