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Озила и Сократиса исключат из заявки «Арсенала» на АПЛ

Озила и Сократиса исключат из заявки «Арсенала» на АПЛ
Футбол / Англия 0

Полузащитник Месут Озил и защитник Сократис Папастатопулос будут исключены из заявки лондонского «Арсенала» на матч английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, сообщает Goal.com.

По информации источника, Озил и Сократис были проинформированы о том, что не попадут в обновлённый состав из 25 футболистов. Это означает, что исключённые из состава игроки не смогут принять участие в матчах чемпионата Англии минимум до февраля 2021 года. Напомним, ранее Озил и Сократис не попали в заявку «Арсенала» на Лигу Европы. Стоит отметить, что Озил является самым высокооплачиваемым футболистом английского клуба.

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. Немецкий игрок не играл за лондонцев с марта текущего года. Сократис перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в 2018 году.

Озил, Сократис и Салиба не попали в заявку «Арсенала» на Лигу Европы
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