В мэрии обсудили возможность полного закрытия трибун в ближайшие недели на матчах РПЛ

Власти Москвы обсудили полное закрытие трибун на матчах Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщили источник, знакомый с ситуацией, и собеседник в мэрии.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что увеличение числа заражённых в столице всерьёз обеспокоило городские власти и там намерены минимизировать количество мероприятий со скоплением людей. «Речь идёт в том числе о полном закрытии трибун. Возможно, оставят открытыми только ложи, но их судьба определится позже», — добавил источник.



Собеседник в мэрии также подтвердил, что решение о полном закрытии трибун с высокой долей вероятности будет принято в ближайшие недели. «Основной проблемой будут ложи, которые приносят ощутимую прибыль в казну клубов», — подчеркнул собеседник в мэрии, отметив, что в вопросах с ложами городские власти постараются пойти навстречу клубам и оставить их открытыми.

Источник «Чемпионата» в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) рассказал, что приоритетной задачей футбольных властей сейчас остаётся сохранение календаря и продолжение матчей лиги. «Трибуны с высокой долей вероятности будут закрыты. Мы должны постараться сделать так, чтобы клубы продолжили играть в чемпионате и предотвратить его задержку или отмену», — добавил источник в РПЛ.

В Российском футбольном союзе отказались от комментариев.

В начале октября «Чемпионат» сообщал, что власти намерены постепенно снижать число болельщиков на трибунах. В последний месяц в Москве наблюдается резкий рост числа заражённых коронавирусом. С 5 октября московские компании были обязаны перевести на удалённую работу не менее 30% своих сотрудников. Также на каникулы до 18 октября отправились школьники. Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, власти рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.