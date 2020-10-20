Арнор Сигурдссон не полетит с ЦСКА в Австрию на матч Лиги Европы с «Вольфсбергом»

Исландский полузащитник Арнор Сигурдссон не поможет ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом», сообщается на официальном сайте московского клуба.
Напомним, 11 октября стало известно, что Сигурдссон получил травму в расположении сборной Исландии. Полузащитник прошёл медицинское обследование в Москве, в ходе которого было подтверждено повреждение голеностопного сустава. В ближайшие дни Сигурдссон будет работать индивидуально и не полетит с командой в Австрию.
Матч Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА пройдёт 22 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. На групповом этапе «армейцы» также сыграют с загребским «Динамо» и роттердамским «Фейеноордом». Первый домашний матч в еврокубковом турнире Европы ЦСКА проведёт с «Динамо» 29 октября. Начало — в 20:55 мск.
- 20 октября 2020
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