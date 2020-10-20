«Реал» объявил заявку на матч с «Шахтёром»

Пресс-служба мадридского «Реала» в официальном «твиттере» назвала список футболистов, которые смогут принять участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».

Из-за травм встречу пропустят защитники Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль, полузащитник Мартин Эдегор, а также нападающий Эден Азар.



Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.



Защитники: Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менди.



Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Марко Асенсио.



Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.



Матч «Реал» — «Шахтёр» состоится 21 октября в Мадриде. Начало встречи — в 19:55 мск.