«Реал» объявил заявку на матч с «Шахтёром»
Пресс-служба мадридского «Реала» в официальном «твиттере» назвала список футболистов, которые смогут принять участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».
Из-за травм встречу пропустят защитники Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль, полузащитник Мартин Эдегор, а также нападающий Эден Азар.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.
Защитники: Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Марко Асенсио.
Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
Матч «Реал» — «Шахтёр» состоится 21 октября в Мадриде. Начало встречи — в 19:55 мск.
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- 20 октября 2020
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