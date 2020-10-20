Сон: некоторые неправильно понимают Моуринью
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин поделился мнением о главном тренере «шпор» Жозе Моуринью.
«Некоторые неправильно понимают Моуринью. Может быть, их представление о нём отличается от того, что есть на самом деле, но мы видим Моуринью каждый день, и на наших тренировках царит прекрасная атмосфера. Мы шутим и смеёмся на командных занятиях.
У Моуринью менталитет победителя, и мы верим, что он может вывести команду на новый уровень и добиться успеха. Он великолепен. Я всегда буду помнить, что почувствовал, когда Моуринью пришёл в клуб. Встретив его, я не поверил своим глазам. Я наблюдал за ним, когда был ребёнком, а теперь работаю вместе с ним, и это фантастика», — приводит слова Сона Goal.com.
- 20 октября 2020
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