Сон: некоторые неправильно понимают Моуринью

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин поделился мнением о главном тренере «шпор» Жозе Моуринью.



«Некоторые неправильно понимают Моуринью. Может быть, их представление о нём отличается от того, что есть на самом деле, но мы видим Моуринью каждый день, и на наших тренировках царит прекрасная атмосфера. Мы шутим и смеёмся на командных занятиях.



У Моуринью менталитет победителя, и мы верим, что он может вывести команду на новый уровень и добиться успеха. Он великолепен. Я всегда буду помнить, что почувствовал, когда Моуринью пришёл в клуб. Встретив его, я не поверил своим глазам. Я наблюдал за ним, когда был ребёнком, а теперь работаю вместе с ним, и это фантастика», — приводит слова Сона Goal.com.