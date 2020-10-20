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«Ренн» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Ренн» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 20 октября, состоится матч «Ренн» — «Краснодар». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренн. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В бригаду войдут ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери – Яннис Пападопулос.

Соперниками «Краснодара» и «Ренна» по группе E являются лондонский «Челси» и «Севилья», которые также проведут свой матч сегодня.

Вторую встречу «Краснодар» и «Ренн» проведут в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 2 декабря в Краснодаре. Начало встречи — в 20:55 мск.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021
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