Михаил Боярский: я бы точно не поставил на выход «Зенита» и «Краснодара» из групп ЛЧ

Артист Михаил Боярский оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на выход из групп в Лиге чемпионов.
«Я скептически оцениваю шансы «Зенита» на выход из группы. Очень много сомнений. Одно дело — играть с нашими командами в РПЛ, другое — в Европе. В «Брюгге» уж точно не сидели сложа ноги (смеётся), поэтому приехали подготовленными. У «Зенита» не будет нескольких футболистов, но и бельгийцы лишились игроков из-за коронавируса. Но сегодня у питерцев не будет самого главного игрока — полных трибун. Будет тишина, а это серьёзная досада.
Если бы делал ставки, точно не поставил бы деньги на выход из группы как «Краснодара», так и «Зенита. Будет очень сложно. Не выйдут они. Будет ли провалом четвёртое место? Нет, я бы не стал называть это провалом. Рассчитываю на золото в РПЛ — вот это меня больше волнует», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
«Краснодар» попал в группу Е вместе с «Севильей», «Челси» и «Ренном». «Зенит» сыграет в группе F с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».
- 20 октября 2020
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