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Боярский: «Зенит» обыграет «Брюгге» и заткнёт злопыхателей

Боярский: «Зенит» обыграет «Брюгге» и заткнёт злопыхателей
Футбол / Лига чемпионов 0

Артист Михаил Боярский выразил уверенность, что «Зенит» обыграет «Брюгге» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня жду от «Зенита» уверенной победы со счётом 3:0. Рассчитываю, что Семак и Тимощук максимально хорошо подготовили команду. Верю в победу.

Тех людей, кто настроен болеть против «Зенита», не красит такое поведение. Это элементарная зависть. Они понимают, что «Зенит» — лучшая команда в России. Чем больше будет злопыхателей, тем лучше будут играть питерцы. Они снова всех поставят на место, когда станут чемпионами. Злорадствовать не буду, но они болеют против питерской команды в Лиге чемпионов от злости и понимания, что, кроме «Зенита», никто хорошо не играет. Сегодня они выиграют «Брюгге» и заткнут всех злопыхателей», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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