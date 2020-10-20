Боярский: «Зенит» обыграет «Брюгге» и заткнёт злопыхателей

Артист Михаил Боярский выразил уверенность, что «Зенит» обыграет «Брюгге» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Сегодня жду от «Зенита» уверенной победы со счётом 3:0. Рассчитываю, что Семак и Тимощук максимально хорошо подготовили команду. Верю в победу.

Тех людей, кто настроен болеть против «Зенита», не красит такое поведение. Это элементарная зависть. Они понимают, что «Зенит» — лучшая команда в России. Чем больше будет злопыхателей, тем лучше будут играть питерцы. Они снова всех поставят на место, когда станут чемпионами. Злорадствовать не буду, но они болеют против питерской команды в Лиге чемпионов от злости и понимания, что, кроме «Зенита», никто хорошо не играет. Сегодня они выиграют «Брюгге» и заткнут всех злопыхателей», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.