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Марко Николич: «Ред Булл Зальцбург» очень быстрая команда, играющая в вертикальный футбол

Марко Николич: «Ред Булл Зальцбург» очень быстрая команда, играющая в вертикальный футбол
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». Матч состоится завтра, 21 октября.

«В первую очередь хочется отметить, что мы рады сыграть в Лиге чемпионов третий год подряд. Группа очень сильная. У нас свои амбиции. Мы участвуем в Лиге чемпионов, чтобы достойно представлять клуб и набирать очки. У нас есть качества, которые будем начинать показывать уже с завтрашнего дня.

Конечно, было бы здорово, если Игнатьев и другие были сейчас с нами. Но я предпочитаю говорить о тех, кто примет участие в матче. У меня есть уверенность и вера в команду.

В футболе очень важен баланс: не только атаковать, но и защищаться, работать над стандартными положениями. В ходе матча команды во многом трансформируются. «Ред Булл Зальцбург» — очень быстрая команда, играющая в вертикальный футбол», — сказал Николич на пресс-конференции.

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