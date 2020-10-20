«Динамо» Киев — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы киевского «Динамо» и туринского «Ювентуса» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Динамо»: Бущан, Кендзёра, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Супряга



Запасные: Нещерет, Бойко, Попов, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Дуэлунд.



«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Рэмси, Кулушевски, Мората

Запасные: Пинсольо, Буффон, Демирал, Фработта, Портанова, Артур, Бернардески, Дибала.

Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев — «Ювентус».