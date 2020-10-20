Николас Ломбертс: давай, «Зенит», доминируй и унижай!

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс пожелал удачи петербургскому клубу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге».

«Всем привет! Удачи в матче с «Брюгге», ожидаю только победы. Мы — «Зенит», мы — чемпион! Давай-давай, доминируй и унижай!» — сказал Ломбертс в видео, опубликованном в «твиттере» «Зенита».

Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Брюгге».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. Помогать ему будут два ассистента – его соотечественник Фредерик Акетт и израильтянин Рой Хассан. Резервный рефери – француз Карим Абед.