Николас Ломбертс: давай, «Зенит», доминируй и унижай!

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс пожелал удачи петербургскому клубу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге».
«Всем привет! Удачи в матче с «Брюгге», ожидаю только победы. Мы — «Зенит», мы — чемпион! Давай-давай, доминируй и унижай!» — сказал Ломбертс в видео, опубликованном в «твиттере» «Зенита».
Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Брюгге».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. Помогать ему будут два ассистента – его соотечественник Фредерик Акетт и израильтянин Рой Хассан. Резервный рефери – француз Карим Абед.
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