«Барселона» — «Ференцварош»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Сегодня, 20 октября, состоится матч «Барселона» — «Ференцварош». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. В бригаду войдут ассистенты Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный рефери – Федайи Сан.
Соперниками «Барселоны» и «Ференцвароша» по группе G являются «Ювентус» и киевское «Динамо», которые также проведут свой матч сегодня.
Вторую встречу «Ференцварош» и «Барселона» проведут в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 2 декабря в Будапеште. Начало встречи — в 23:00 мск.
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