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«Лацио» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Лацио» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 20 октября, состоится матч «Лацио» — «Боруссия» Д. Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В бригаду войдут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Франк Шнедер.

Соперниками «Лацио» и дортмундской «Боруссии» по группе F являются «Зенит» и «Брюгге», которые также проведут матч сегодня.

Вторую встречу «Боруссия» Д и «Лацио» проведут в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 2 декабря в Дортмунде. Начало встречи — в 23:00 мск.

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