«Локомотив» пожелал удачи «Зениту» в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»

Пресс-служба «Локомотива» пожелала удачи «Зениту» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Встреча 1-го тура пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит», удачи! Желаем победы!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «железнодорожников» в «Твиттере».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. Помогать ему будут два ассистента – его соотечественник Фредерик Акетт и израильтянин Рой Хассан. Резервный рефери – француз Карим Абед.



Соперниками «Зенита» и «Брюгге» по группе F являются римский «Лацио» и дортмундская «Боруссия», которые также проведут свой матч сегодня. Встреча пройдёт в Италии. Начало – в 22:00 мск.