Роман Широков дал показания по делу об избиении арбитра

Бывший игрок сборной России Роман Широков дал показания по уголовному делу об избиении арбитра Никиты Данченкова во время матча любительского турнира.



«Во время проведения матча в штрафной площади команды «Ничего обычного» я боролся за мяч один на один против защитника команды соперника. Во время момента атаки он грубо нарушил правила, однако судья Данченков не стал останавливать игру, что вызвало у меня негативные эмоции. Я считаю, что данный человек не обладает достаточным опытом, поэтому не смог правильно оценить ситуацию. Я стал возмущаться таким решением. Что именно я в тот момент выкрикнул, я не помню. Возможно, я использовал в речи нецензурную брань. После того как я возмутился поведением судьи, Данченков потянулся к своему нагрудному карману. В этот момент я понял, что он хочет показать мне красную карточку, означающую удаление с поля. Это ещё больше возмутило меня.



Я подбежал к Данченкову и хотел ударить его ладонью в область лица, чтобы не столько причинить ему физическую боль, сколько выразить своё несогласие с его решением. Данченков Н.С. в дальнейшем упал на поле. Я сильно разозлился и хотел нанести Данченкову Н.С. удар ногой в область живота, однако из-за того, что меня от него пытался оттолкнуть находившийся рядом вратарь команды «Ничего обычного», я промахнулся и попал ногой в область лица Данченкова Н.С., которое он закрыл руками. После этого я уже ему удары не наносил, так как подбежали другие игроки матча. В этот момент я понял, что дал волю эмоциям, которые были спровоцированы непрофессиональным судейством со стороны Данченкова, и совершил недопустимые действия. Однако хочу подчеркнуть, что мой поступок был вызван именно возникшим неприязненным отношением к Данченкову Н.С. в связи с его непрофессиональным судейством.



О своём намерении принести извинения я сообщил вечером этого же дня своим знакомым, которые общались с Данченковым, а также утром следующего дня я решил публично извиниться перед ним, опубликовав свои искренние извинения на своей странице в социальной сети. Кроме того многие новостные агентства растиражировали мои извинения. Таким образом, я полагаю, что они носят именно публичный характер. Более того, я искренне сожалею, что поступил таким образом, не сдержал свои эмоции. Однако лично принести свои извинения Данченкову я не могу по не зависящим от меня причинам.



Также хочу отметить, что между мной и Данченковым состоялась ярко выраженная словесная перепалка, вызванная необъективным и непрофессиональным судейством со стороны Данченкова в конкретно возникший игровой момент. Дословный текст возникшей перепалки между мной и Данченковым в тот момент я не помню, однако с уверенностью могу утверждать, что именно ответы или конкретные действия Данченкова на мои замечания в части его непрофессионального судейства в тот момент меня эмоционально сильно задели и оскорбили, в связи с чем я эмоционально подвергся резко возникшей озлобленности по отношению к нему и совершил неприемлемый поступок, который не должен был совершать. Также хочу добавить, что именно его грубые и надменные ответы в мой адрес спровоцировали мои действия», — приводит слова Широкова Baza.

Адвокат избитого Широковым судьи: какие-то ребята из подворотни связывались с Никитой