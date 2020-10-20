Г. Невилл — о возможном создании европейской Премьер-лиги: футбол скоро поглотит сам себя

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал информацию о возможном создании европейской Премьер-лиги.



«Большая проблема заключается в том, что это обсуждается сейчас, в разгар пандемии, когда футбол стоит на коленях. Пугает мысль, что на создание турнира будет потрачено $ 6 млрд, когда клубы из низших дивизионов пытаются выжить. Это ещё одна рана для футбола. Сейчас не время говорить об этом.



Футбол скоро поглотит сам себя, потому что болельщики от него отвернутся. Люди, которые страдают от того, что не могут попасть на стадион, могут уйти, потому что им перестанет нравится то, что они поддерживают. Этого нельзя допустить», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Сообщалось, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием «европейская Премьер-лига». Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16–18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.