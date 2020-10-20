«Манчестер Юнайтед» исключил Ромеро и Джонса из заявки на АПЛ

«Манчестер Юнайтед» исключил из заявки команды на чемпионат Англии аргентинского вратаря Серхио Ромеро и английского защитника Фила Джонса, сообщает Sky Sports.

Оба футболиста могли покинуть клуб в летне-осеннее трансферное окно, но в итоге остались. Ромеро и Джонс также не вошли в заявку «Манчестер Юнайтед» на матчи Лиги чемпионов. При этом в заявку манкунианцев на Премьер-лигу вошёл аргентинский защитник Маркос Рохо, который не заявлен в еврокубки.

В октябре интерес к Ромеро проявлял «Эвертон», но ливерпульский клуб не сумел договориться о трансфере голкипера.

Серхио Ромеро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из итальянской «Сампдории» в 2015 году. Ромеро не является основным голкипером «МЮ», уступая место в стартовом составе испанцу Давиду де Хеа. Контракт Ромеро с манкунианцами рассчитан до июня 2021 года.