Защитник «Ред Булл Зальцбург»: не боимся «Локомотив»
Защитник «Ред Булл Зальцбург» Максимилиан Вебер поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».
«Мы не боимся „Локомотива“. Знаем, что способны противостоять именитым соперникам. „Ред Булл Зальцбург“ доказал это в прошлом сезоне. Мы стали лучше как команда и способны многого добиться», — приводит слова Вебера пресс-служба «Ред Булл Зальцбург».
Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» состоится завтра, 21 октября, в Австрии. Начало матча — в 19:55 мск. Главный арбитр встречи — Сердар Гэзюбююк. Его ассистенты — Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Бас Нейхейс. Видеопомощники арбитра — Пол ван Букел и Деннис Хиглер.
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