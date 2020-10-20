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Защитник «Ред Булл Зальцбург»: не боимся «Локомотив»

Защитник «Ред Булл Зальцбург»: не боимся «Локомотив»
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Ред Булл Зальцбург» Максимилиан Вебер поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

«Мы не боимся „Локомотива“. Знаем, что способны противостоять именитым соперникам. „Ред Булл Зальцбург“ доказал это в прошлом сезоне. Мы стали лучше как команда и способны многого добиться», — приводит слова Вебера пресс-служба «Ред Булл Зальцбург».

Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» состоится завтра, 21 октября, в Австрии. Начало матча — в 19:55 мск. Главный арбитр встречи — Сердар Гэзюбююк. Его ассистенты — Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Бас Нейхейс. Видеопомощники арбитра — Пол ван Букел и Деннис Хиглер.

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