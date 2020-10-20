Уткин: если не бить вратарю «Брюгге», то там можно хоть Широкова в кресле держать
Блогер Василий Уткин поделился мнением о первом тайме матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и бельгийским «Брюгге» (0:0, перерыв).
«Справедливо отмечалось, что важное ослабление „Брюгге“ сейчас — болезнь Миньоле и второй вратарь в основе. Но если ему не бить, там можно хоть Романа Широкова в кресле держать», — написал Уткин в своём «твиттере».
Матч «Зенит» — «Брюгге» проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Брюгге».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. Помогают два ассистента – его соотечественник Фредерик Акетт и израильтянин Рой Хассан. Резервный рефери – француз Карим Абед.
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