Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское «Динамо» принимает туринский «Ювентус». Встреча в эти минуты проходит на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве (Украина). К перерыву счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу стал самым возрастным наставником, который руководил командой в Лиге чемпионов. Напомним, румынскому специалисту 75 лет и 84 дня. Возрастной рекорд принадлежал Юппу Хайнкесу, который возглавлял мюнхенскую «Баварию» 1 мая 2018 года в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» за восемь дней до 73-летия.
Соперниками киевского «Динамо» и «Ювентуса» по группе G являются «Барселона» и «Ференцварош», которые также проведут свой матч сегодня.
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