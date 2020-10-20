«Ренн» — «Краснодар»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны составы «Ренна» и «Краснодара» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренн. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ренн»: Гомис, Траоре, Да Силва, Агерд, Далберт, Н'Зонзи, Бурижо, Камавинга, дель Кастильо, Террье, Гирасси.
«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Кайо, Петров, Вильена, Уткин, Оллсон, Рамирес, Смольников, Берг.
Соперниками «Краснодара» и «Ренна» по группе E являются лондонский «Челси» и «Севилья», которые проведут матч также сегодня.
Вторую встречу «Краснодар» и «Ренн» проведут в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 2 декабря в Краснодаре. Начало встречи — в 20:55 мск.
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