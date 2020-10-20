«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны составы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Флоренци, Диалло, Курзава, Гайе, Эррера, Перейра, Неймар, Ди Мария, Мбаппе.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Биссака, Теллес, Туанзебе, Линделёф, Мактоминай, Б. Фернандеш, Фред, Марсьяль, Рашфорд.
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. В бригаду войдут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери – Хавьер Эстрада Фернандес.
Соперниками «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» по группе H являются «РБ Лейпциг» и «Истанбул Башакшехир», которые встретятся также сегодня.
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