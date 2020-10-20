«Зенит» — «Брюгге»: Деннис вывел гостей вперёд в счёте

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» принимает «Брюгге». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 65-й минуте счёт в пользу гостей — 1:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. В бригаду входят два ассистента – его соотечественник Фредерик Акетт и израильтянин Рой Хассан. Резервный рефери – француз Карим Абед.



Соперниками «Зенита» и «Брюгге» по группе F являются римский «Лацио» и дортмундская «Боруссия», которые также проведут матч сегодня. Встреча пройдёт в Италии. Начало – в 22:00 мск.