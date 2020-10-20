«Реально большая проблема». Игонин — о борьбе «Зенита» за выход из группы Лиги чемпионов

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал поражение петербургского клуба в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

«Сегодня не понравился результат. «Зенит» заслужил поражение. Те голы, которые пропустили питерцы — это хорошие комбинации и осмысленная игра соперника. Простые комбинации, которые проходили в штрафной нашей команды. Как можно сказать, что оба пропущенных гола не выходят из логики игры? При всём желании, даже язык не повернётся. Если взять матч как отдельно взятое событие — ничего страшного не произошло. Но если расценивать этот матч как борьбу за выход из группы — это реально большая проблема.



Если говорить о хорошем, после 70-й минуты «Зенит» наконец включился. Причём включились на 100% и игра совершенно по-другому смотрелась. Уверен, дело даже не в том, что соперник подсел и опустился оборону — это «Зенит» заставил и вынудил действовать таким образом», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.