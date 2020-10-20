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«Челси» объяснил включение 38-летнего Чеха в заявку команды на чемпионат Англии

«Челси» объяснил включение 38-летнего Чеха в заявку команды на чемпионат Англии
Футбол / Англия 0

«Челси» на официальном сайте объяснил, почему 38-летний чешский вратарь Петр Чех попал в заявку клуба на матчи чемпионата Англии. Голкипер завершил карьеру по окончании сезона-2018/2019.

«Петр Чех был включён в заявку команды на экстренный случай. Это мера предосторожности в связи с беспрецедентными условиями, вызванными пандемией коронавируса. Чех занимает позицию игрока без контракта», — говорится в заявлении лондонского клуба.

Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».

«Челси» заявил Петра Чеха на чемпионат Англии
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