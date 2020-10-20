Тренер «Брюгге»: победный гол в матче с «Зенитом» был командным усилием

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман прокомментировал победу команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с петербургским «Зенитом» (2:1).
«В первом тайме мы играли организованно, но впереди не смогли создать много моментов. У нас была пара шансов, а во втором они были у всех. Да, „Зенит“ сравнял и нужно было сделать выбор – сохранить ничью и защищаться или идти вперёд и забить. Горжусь командой, мы забили. Да, нам повезло, что защитник ошибся, но это было командным усилием», — передаёт слова Клемана корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
На 63-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. На 74-й минуте голкипер гостей Итан Хорват отправил мяч в собственные ворота после удара защитника «Зенита» Деяна Ловрена. В компенсированное время встречи победный гол за «Брюгге» забил Шарль Де Кетеларе.
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