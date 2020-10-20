Петржела: о выходе из группы «Зениту» можно забыть

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).
«Вообще не ожидал проигрыша «Зенита». Шокирующий результат. «Брюгге» — не самая сильная команда, поэтому проигрыш питерцев очень удивил. Означает это лишь одно — российский футбол не так силён. Представьте, сколько лет «Зениту» нет равных в чемпионате России, но в Европе российские заслуги «Зенита» ничего не значат.
Сегодняшнее поражение — не катастрофа. Подходит другое слово — позор. Думаю, о выходе из группы можно забыть. Конечно, может случиться чудо, но не верю в это. Остаётся бороться с «Брюгге» за третье место и выход в Лигу Европы. «Лацио» и «Боруссия» Д — соперники другого уровня», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 20 октября 2020
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