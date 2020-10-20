«Где я, а где «Зенит»?» Федун отказался комментировать поражение петербуржцев в ЛЧ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал проигрыш петербургского «Зенита» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).
«Где я, а где «Зенит»? Когда «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов, тогда и поговорим», — приводит слова Федуна Sport24.
Матч «Зенит» — «Брюгге» состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На 63-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. На 74-й минуте голкипер гостей Итан Хорват отправил мяч в свои ворота после удара защитника «Зенита» Деяна Ловрена. В компенсированное время встречи победный гол в «Брюгге» забил Шарль Де Кетеларе.
«Брюгге» набрал 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Зенит» (0) — на последнем, 4-м месте.
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