Семак: «Зенит» мог обыграть «Брюгге», но ошибки в обороне не позволили этого сделать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

«Тяжёлый матч. В атаке играли пассивно до пропущенного мяча, после этого сравняли счёт, создали парочку хороших моментов, могли даже выиграть. Но из-за ошибок в обороне пропустили два мяча, которые не позволили нам добиться победы.

Соперник не создал много моментов. Исключение — удар головой Ванакена, который выиграл единоборство у защитников. Что касается игры в атаке, атакующая линия, включая полузащитников, смотрелась неубедительно до пропущенного мяча. Затем действовали неплохо, но, к сожалению, не смогли выиграть.

Не могу сказать, что играли не интенсивно. Прежде всего нам не хватало остроты в атаке. Наверное, эмоционально где-то перестраховывались. После пропущенного мяча нужно было рисковать, стали больше обострять, да и моментов стало больше", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.