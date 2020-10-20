Семак: «Зенит» мог обыграть «Брюгге», но ошибки в обороне не позволили этого сделать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).
«Тяжёлый матч. В атаке играли пассивно до пропущенного мяча, после этого сравняли счёт, создали парочку хороших моментов, могли даже выиграть. Но из-за ошибок в обороне пропустили два мяча, которые не позволили нам добиться победы.
Соперник не создал много моментов. Исключение — удар головой Ванакена, который выиграл единоборство у защитников. Что касается игры в атаке, атакующая линия, включая полузащитников, смотрелась неубедительно до пропущенного мяча. Затем действовали неплохо, но, к сожалению, не смогли выиграть.
Не могу сказать, что играли не интенсивно. Прежде всего нам не хватало остроты в атаке. Наверное, эмоционально где-то перестраховывались. После пропущенного мяча нужно было рисковать, стали больше обострять, да и моментов стало больше", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 20 октября 2020
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