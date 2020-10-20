Губерниев: итог матча «Зенит» — «Брюгге» не очень справедлив. Ничья была бы объективнее

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о проигрыше петербургского «Зенита» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).
«К концу матча наши уже еле ползали. Каждая атака «Брюгге» шла долго и до чего-то опасного. К прессингу на своей половине поля «Зенит» оказался не совсем готов. Середину поля наши проиграли полностью. Ванакен смотрелся очень сильно на фоне Барриоса и Оздоева. Итог не очень справедливый. Ничья объективнее. Играть «Зениту» надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты второго. Верим в команду», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
На 63-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. На 74-й минуте голкипер гостей Итан Хорват отправил мяч в свои ворота после удара защитника «Зенита» Деяна Ловрена. В компенсированное время встречи победный гол за «Брюгге» забил Шарль Де Кетеларе.
- 20 октября 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:56
-
22:48
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
21:54
-
21:47
-
21:46
-
21:28
-
21:27
-
21:19
-
21:17
-
21:13
-
21:13
-
21:05
-
21:05
-
20:57
-
20:50
-
20:49
-
20:36