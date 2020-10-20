Губерниев: итог матча «Зенит» — «Брюгге» не очень справедлив. Ничья была бы объективнее

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о проигрыше петербургского «Зенита» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

«К концу матча наши уже еле ползали. Каждая атака «Брюгге» шла долго и до чего-то опасного. К прессингу на своей половине поля «Зенит» оказался не совсем готов. Середину поля наши проиграли полностью. Ванакен смотрелся очень сильно на фоне Барриоса и Оздоева. Итог не очень справедливый. Ничья объективнее. Играть «Зениту» надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты второго. Верим в команду», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На 63-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. На 74-й минуте голкипер гостей Итан Хорват отправил мяч в свои ворота после удара защитника «Зенита» Деяна Ловрена. В компенсированное время встречи победный гол за «Брюгге» забил Шарль Де Кетеларе.