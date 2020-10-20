Семак: никакой недооценки «Брюгге» не было. У бельгийцев хорошая команда

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил слабую реализацию команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).



«Кузяев и в предыдущем матче играл на этой позиции, ему удобнее действовать в правой зоне. Что касается выхода Ерохина на замену, нам в случае необходимости с Дриусси и Кузяевым в составе легче было бы перестроиться на другую тактическую схему.



В чемпионате России тоже есть моменты, которые не удаётся реализовать. Нам не удалось реализовать свои моменты — этого и не хватило для победы. У Жиркова повреждение, поэтому он не смог принять участия в сегодняшнем матче.



Никакой недооценки соперника не было. У «Брюгге» хоть и молодые игроки, но уже опытные, поигравшие в Лиге чемпионов. У бельгийцев хорошая команда, но для победы нам не хватило реализации. Да и те ошибки, которые мы допустили, напрямую повлияли на ход матча», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Семак: «Зенит» мог обыграть «Брюгге», но ошибки в обороне не позволили этого сделать