Семак: у «Зенита» не так много игроков, которые могут играть на краях атаки

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал проигрыш команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге» (1:2).
«У нас не так много игроков, которые могут играть крайними полузащитниками или вингерами. Наши инсайды сегодня должны были двигаться и играть чуть иначе в первом тайме.
У Вендела очень хороший контроль мяча. Он и двигается, и в организации действует очень полезно. Его состояние? Тяжело привыкать. Думаю, через несколько матчей наберёт кондиции и будет играть в полную мощь. Сейчас видно, что это игрок, который умеет играть футбол. Такие футболисты нам нужны», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Следующий матч «Зенит» проведёт 28 октября на выезде с дортмундской «Боруссией».
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