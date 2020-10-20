Семак: у «Зенита» не так много игроков, которые могут играть на краях атаки

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал проигрыш команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге» (1:2).



«У нас не так много игроков, которые могут играть крайними полузащитниками или вингерами. Наши инсайды сегодня должны были двигаться и играть чуть иначе в первом тайме.



У Вендела очень хороший контроль мяча. Он и двигается, и в организации действует очень полезно. Его состояние? Тяжело привыкать. Думаю, через несколько матчей наберёт кондиции и будет играть в полную мощь. Сейчас видно, что это игрок, который умеет играть футбол. Такие футболисты нам нужны», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Следующий матч «Зенит» проведёт 28 октября на выезде с дортмундской «Боруссией».