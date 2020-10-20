Рамирес забил первый гол «Краснодара» на групповом этапе Лиги чемпионов
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ренн» принимает «Краснодар». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). К 62-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 59-й минуте встречи защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес сравнял счёт. Это первый гол «быков» на групповом этапе турнира. Напомним, счёт открыл нападающий «Ренна» Серу Гирасси, успешно реализовав пенальти на 56-й минуте матча.
Соперниками «Краснодара» и «Ренна» по группе E являются лондонский «Челси» и «Севилья». Вторую встречу «Краснодар» и «Ренн» проведут в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 2 декабря в Краснодаре. Начало встречи — в 20:55 мск.
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