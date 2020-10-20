Сергей Семак: ничем не будем жертвовать. Нам нужно побеждать во всех турнирах

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге»(1:2).

«В перерыве обсудили те моменты, которые были связаны с построением атакующей игры. Вышли на второй тайм, чтобы посмотреть, насколько это будет работать. Если бы это не работало — перешли бы на другую схему.



Обидно в домашнем матче терять очки. В этой игре всё могло сложиться по-другому. Но ничего не поделать, нам нужно готовиться к следующим матчам и делать максимум возможного, чтобы набирать очки. Они нам очень нужны.



Мы ничем не будем жертвовать. Не так важно, чемпионат это или Лига чемпионов. Нам нужно побеждать во всех турнирах. Что касается игроков, будем принимать решение непосредственно перед матчами», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.