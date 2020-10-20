Сергей Семак: нельзя сказать, что российская лига слабее бельгийской

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал проигрыш команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).



«Российская лига слабее бельгийской? Нельзя так сказать. По игре и созданным моментам мы смотрелись точно не хуже. Один конкретный матч — не показатель. Нужен общий итог выступлений всех наших клубов, чтобы иметь представление, на каком уровне находится наш футбол», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

На 63-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. На 74-й минуте голкипер гостей Итан Хорват отправил мяч в свои ворота после удара защитника «Зенита» Деяна Ловрена. В компенсированное время встречи победный гол «Брюгге» забил Шарль Де Кетеларе.